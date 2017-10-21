"Балтика" обыграла "Динамо" СПб

Матч 19-го тура ФНЛ "Балтика" – "Динамо" СПб завершился победой хозяев поля – 3:2. Благодаря этому результату подопечные Игоря Черевченко поднялись на пятое место в турнирной таблице, опередив питерцев, которые располагаются на седьмой строчке.

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19-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 (2:1)

Голы: Скопинцев, 7 (1:0). Касьян, 28 (2:0). Песегов, 38 (2:1). Себаи, 56 (3:1). Песегов, 85 (3:2).

"Балтика": Помазан, Тимошин, Степанец (Малеев, 61), Логашов, Почивалин, Крючков, А.Джалилов (Родионов, 81), Свежов, Скопинцев, Себаи, Касьян (Шевчук, 67).

"Динамо": Генералов, Юрганов, Пасько, Бабенков, Житников, Соловьев (Костин, 59), Власов (Киреенко, 65), Козлов (Батютин, 46), Песегов, Маркосов (Барсов, 68), Коротаев.

Предупреждение: Соловьев, 43.

Судья: Амелин (Тула).

21 октября. Калининград. Стадион "Балтика".

Турнирная таблица ФНЛ - здесь