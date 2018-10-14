"Армавир" подал иск в CAS по участию дисквалифицированного игрока в матче Олимп-ФНЛ

"Армавир" подал иск на решение КДК РФС по игроку "СКА-Хабаровска" Ираклию Квеквескири. В июле "Армавир" подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест на результат матча против "СКА-Хабаровска" (0:3), считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины "СКА-Хабаровска", а апелляционный комитет РФС отклонил последовавшую апелляцию "Армавира".

- "Армавир" подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение КДК РФС по матчу первого тура со "СКА-Хабаровском", - цитирует "РИА Новости" президента клуба Валентина Климко. - Мы изначально говорили, что собираемся идти до конца и доказать свою правоту в рамках регламента. Если бы нам поступили извинения, то, скорее всего, было бы по-другому и никаких исков не было бы. Нам важны не три очка, а соблюдение закона.

Мы получили письмо от ПФЛ, что за свою ошибку наказан какой-то сотрудник. Мы долго ждали решения от апелляционного комитета, но ничего нового не услышали. Посоветовались, подумали и приняли решение подать иск в CAS. Нашим делом будут заниматься ведущие российские юристы.