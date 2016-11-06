18:22 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Арбитр, работавший на матче "Зенит" - "Спартак", назначен на игру ФНЛ

0
0
0

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч 21-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Лучом-Энергией", сообщает пресс-служба лиги. Помогать ему будут Андрей Веретешкин и Сергей Архипов.

Напомним, что работа Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2) вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

Дополнительная информация

http://www.1fnl.ru/news/5653/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ