Арбитр, работавший на матче "Зенит" - "Спартак", назначен на игру ФНЛ

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч 21-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Лучом-Энергией", сообщает пресс-служба лиги. Помогать ему будут Андрей Веретешкин и Сергей Архипов.

Напомним, что работа Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2) вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.