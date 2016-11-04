Андрей Тихонов: "Сдача матчей? Сразу сказал игрокам "Енисея", что при мне это невозможно"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов высказал мнение, что в России болельщики приучены к тому, чтобы искать в матчах неспортивную составляющую, сообщает клубная пресс-служба. Специалист категорически исключил участие своей команды в странных играх.
– Среди болельщиков "Енисея" много скептиков, которые говорят, что если команда будет идти вверху таблицы в конце первого круга, то во второй половине она начнет сливать: бюджета нет, непонятки со стадионом. Вы можете зайти в раздевалку и сказать, что сегодня нужно сдать игру?
– Нет! Такая ситуация говорит о том, что к этому приучили здесь болельщиков. Хотя такая проблема во многих городах России. У нас вообще все разбираются в футболе. Если команда или игрок сыграли неудачно, то сразу идут разговоры, что игра сдавалась, футболистам ничего не нужно и так далее.
Какая разница, у кого какой бюджет? Все выходят выигрывать. Я в команде сразу предупредил ребят еще перед началом сезона: такое даже невозможно! Мы не самые сильные, но и не самые слабые в лиге. Мы настроены на максимальный результат!
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http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4039-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B