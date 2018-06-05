Андрей Тихонов: "Аленичев и Титов доделали в "Енисее" то, что мы начинали"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о причинах ухода из "Енисея" по итогам сезона-2016/17. Красноярцы заняли третье место в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах проиграли тульскому "Арсеналу".

В сезоне-2017/18 "Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева и его помощника Егора Титова занял третье место, а в стыковых матчах за место в РФПЛ по сумме двух встреч обыграл "Анжи".

– Вы ушли из Красноярска из-за того, что устали летать и проводить столько времени в воздухе?

– У нас был такой момент, я выехал из дома в Красноярске – два перелета плюс ожидание второго перелета в Москве. Доехали до Воронежа, прошло около 18 часов. И мы сразу поехали на тренировку, – сказал Тихонов в эфире передачи "Foot'больные люди". – Я понимаю, что к этому люди адаптируются, но очень тяжело.

Плюс, не только из-за этого я ушел из Красноярска. Есть еще личностные моменты, которые я не понимал. Можно сказать, я был недоволен определенными моментами. Но это останется у меня. Можете спросить у Дмитрия Аленичева и Егора , как им работается, устали ли они летать. Они выполнили задачу. Сейчас город счастлив, руководство счастливо, болельщики счастливы, с чем я их и поздравляю! То, что мы сделали год назад – мы дали определенный толчок футболу (в Красноярске. – Прим. "СЭ"). Пришли мои друзья и доделали то, что мы начинали.