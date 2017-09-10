Андрей Панюков: "Жду ли приглашения от Манчини? Я просто стараюсь хорошо делать свою работу"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков после матча 13-го тура ФНЛ против "Кубани" (3:3) отметил, что команда не должна была пропускать гол на 95-й минуте встречи. Он также добавил, что старается хорошо выполнять свою работу.

Отметим, что 22-летний форвард в пяти матчах ФНЛ забил семь голов.

– Что, на ваш взгляд, произошло на 95-й минуте матча?

– Ошиблась наша оборона. Мне кажется, подобные ошибки нельзя допускать на уровне ФНЛ, за них непременно наказывают, – приводит пресс-служба "Зенита-2" слова Панюкова. - В результате мы упустили победу в матче, который должны были выиграть. Пусть мы тоже забивали после оплошностей соперников, но при счете 3:2 нельзя отдавать очки на последней минуте добавленного времени.

– Вы сегодня забили самый казусный гол в карьере?

– По крайней мере, один из самых неожиданных. Мяч вполне мог оказаться в сетке после удара нашего вратаря Егора Бабурина, я сделал касание почти на ленточке.

– Понятно, что в обороне у команды есть проблемы, но в атаке "Зенит"-2 действует результативно. Уже сыгрались с молодыми партнерами?

– Сложно сказать. В одних эпизодах сам себе моменты создаю, в других случаях ребята помогают. Все понимают, что нападающий – зависимый игрок, его надо выводить на удар. Если уж не мне забивать, то кому?

– В "Зените"-2 вы забиваете в каждом матче. Ждете приглашения в главную команду от Манчини?

– Я просто стараюсь хорошо делать свою работу.