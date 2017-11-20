Александр Побегалов: "Получил первый выговор, а следом - благодарность от губернатора"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов выразил удивление полученным от клуба выговором. Причина такого решения в отношении 61-летнего специалиста – не обеспечение надлежащего уровня подготовки футбольного коллектива.

– Жизнь – парадоксальная штука, – сказал Побегалов. – Сегодня от клуба первый раз в жизни получил выговор. Не хочу комментировать. Значит, такова реакция на последние результаты команды. Мало кто обращал внимание, каково было провести 23 из 24 матчей фактически на выезде. Это была серьезнейшая нагрузка на ребят, и они ее не провалили. Можно было оказаться гораздо ниже и с другим очковым багажом.

Атмосфера в команде остается профессиональной и рабочей. Сейчас еду с совещания у губернатора и у меня на руках благодарность от губернатора Ярославской области за активную жизненную позицию и организацию конструктивного диалога между властью и обществом. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Отметим, что после 24 туров "Шинник" занимает восьмое место в ФНЛ. В последних шести турах ярославская команда дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.