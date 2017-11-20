Руководство "Шинника" объявило выговор 61-летнему главному тренеру Побегалову

"Шинник" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что руководство клуба объявило выговор главному тренеру команду Александру Побегалову. Причина такого решения в отношении 61-летнего специалиста – не обеспечение надлежащего уровня подготовки футбольного коллектива.

Приводим заявление "Шинника" полностью:

- Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних 6 турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой Малой футбольной арене "Шинник", ставшим большим разочарованием для многочисленных болельщиков команды, главному тренеру ФК "Шинник" Побегалову А.М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор.

После 24 туров "Шинник" занимает восьмое место в ФНЛ. В последних шести турах ярославская команда дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Субботняя встреча 24-го тура против "Олимпийца" (1:2) стала для команды первой на Малой арене "Шинник" - запасном поле одноименного стадиона. Игру посетили 2900 зрителей. До этого "Шинник" проводил свои домашние матчи в Костроме.

Летом 2017 года стадион "Шинник" закрыли на реконструкцию к чемпионату мира-2018 года - арена должна стать тренировочной базой для одной из сборных.