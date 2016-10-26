"Зенит" взял Жиркова на матч с "Анжи"

"Зенит" отправился в Дагестан на матч 1/8 финала Кубка России против "Анжи". Защитник Юрий Жирков, которого беспокоило старое повреждение, полетел на игру. Еще один игрок линии обороны Доменико Кришито не примет участие в матче. Встреча пойдет в Каспийске на "Анжи Арене" 27 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.
На игру отправился 21 футболист:
вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники – Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков;
полузащитники – Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;
нападающие – Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/26/zenit-otpravilsya-v-dagestan/
Chipolollo
Удачи вам Анжи и поражения БОМЖИ
15:31