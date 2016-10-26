15:20 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Зенит" взял Жиркова на матч с "Анжи"

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"Зенит" отправился в Дагестан на матч 1/8 финала Кубка России против "Анжи". Защитник Юрий Жирков, которого беспокоило старое повреждение, полетел на игру. Еще один игрок линии обороны Доменико Кришито не примет участие в матче. Встреча пойдет в Каспийске на "Анжи Арене" 27 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

На игру отправился 21 футболист:

вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники – Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков;

полузащитники – Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие – Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/26/zenit-otpravilsya-v-dagestan/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Chipolollo

Удачи вам Анжи и поражения БОМЖИ

15:31

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