"Зенит" взял Жиркова на матч с "Анжи"

"Зенит" отправился в Дагестан на матч 1/8 финала Кубка России против "Анжи". Защитник Юрий Жирков, которого беспокоило старое повреждение, полетел на игру. Еще один игрок линии обороны Доменико Кришито не примет участие в матче. Встреча пойдет в Каспийске на "Анжи Арене" 27 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

На игру отправился 21 футболист:

вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники – Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков;

полузащитники – Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие – Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.