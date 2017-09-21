Владимир Маминов: "С "Тосно" нам не повезло. На ничью "Тюмень" точно наиграла"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов после матча 1/16 финала Кубка России против "Тосно" (1:2) отметил, что доволен качеством игры команды. По его словам, хозяев в этой встрече подвела реализация и не хватило сил.

- К сожалению, результат оказался отрицательным, - приводит пресс-служба "Тюмени" слова Маминова. - Но качеством игры я доволен. Начинает получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке. Были подходы к воротам "Тосно", создавались моменты. Вообще поединок с командой премьер-лиги получился интересным. "Тюмень" подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия. Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С "Тосно" нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.

- Вам не показалось, что последний матч в ФНЛ против питерского "Динамо" проходил по похожему сценарию?

- Я бы так не сказал. И в том матче, и сегодня с "Тосно" соперник предпочел отойти назад, ловить нас на контратаках после забитых голов. Но в матче против "Динамо" первый тайм у моей команды не получился совсем. А в кубковой игре были моменты и в начале встречи.