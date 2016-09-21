"Урал" разгромил "Челябинск" в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Урал" на выезде разгромил "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала турнира екатеринбуржцы встретятся с победителем противостояния ульяновской "Волги" и "Амкара".

Кубок России

1/8 финала

"Челябинск" - "Урал" (Екатеринбург) - 0:3 (0:2)

Голы: Чантурия, 15 (0:1). Конате, 35 (0:2). Чантурия, 51 - с пенальти (0:3).

"Челябинск": Глазков, Леоненков, Коркин, М.Быстров, Гафнер, Холодов (Крыжевских, 60), Шайморданов (Печенкин, 68), Зырянов, Стешин, Сазонов, Д.В.Быстров.

"Урал": Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Панков, Павленко (Щербаков, 64), Новиков, Емельянов, Подоксенов, Ставпец (Бугуи, 71), Чантурия, Конате.

Предупреждение: Д.В.Быстров, 81.

Судья: Апонасенко (Москва).