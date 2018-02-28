"Урал" предложил провести матч "Крылья" - "Спартак" в своем манеже

"Урал" в шуточной форме отреагировал на решение перенести матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак". Уральцы предложили волжанам провести встречу в своем манеже.
"А в нашем манеже, тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome", - говорится в сообщении "Урала" на странице в Твиттере.
Напомним, что игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. Встреча предварительно состоится в апреле.
А в нашем манеже, тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome 🌡– ФК Урал (@FCURAL) 28 февраля 2018 г.
staerswimmer23
zg отбегать 120 мин, да ещё за зарплату футболистов - легко. А вот просидеть 120 мин на лавочке, даже за зарплату футболистов - очень сложно!
03:20
zg
Задрали уже вот такие утырки коментить,выйди сам и отбегай возможные 120 мин при -20,потом будешь бла бла разводить,а пока,сопи в тряпочку!
22:43 28 февраля
Спартач и че?
kjgfnf да ставьте технарь и не нойте уже всей рфпл. вы думаете кубок рф это великая ценность . третичный турнир . тебе надо иди и играй. совершенно не нужен такой футбол никому. нет нормального стадиона нет команды в плове и кубке. и все дела. цена контракта любого из футболистом среднего уровня больше чем все призовые за ваш кубок
21:52 28 февраля
kaduly
Свинарне надо разрешить при минусе не играть,а просто пробить пенальти,в манеже конечно.
21:21 28 февраля
nefanat
для кого вообще манежи строили? СЭ, дайте статистику официальных матчей в манежах, и сколько денег на них было потрачено, в рамках перехода на осень-весну!
20:46 28 февраля
kjgfnf
Вообще спуртачам технарь надо ставить и точка.
20:32 28 февраля
акробат
СЭ, ещё чьи шутки напечатаете в качестве новости?
20:09 28 февраля