"Урал" предложил провести матч "Крылья" - "Спартак" в своем манеже

"Урал" в шуточной форме отреагировал на решение перенести матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак". Уральцы предложили волжанам провести встречу в своем манеже.

"А в нашем манеже, тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome", - говорится в сообщении "Урала" на странице в Твиттере.

Напомним, что игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. Встреча предварительно состоится в апреле.