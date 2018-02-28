19:57 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Урал" предложил провести матч "Крылья" - "Спартак" в своем манеже

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"Урал" в шуточной форме отреагировал на решение перенести матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак". Уральцы предложили волжанам провести встречу в своем манеже.

"А в нашем манеже, тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome", - говорится в сообщении "Урала" на странице в Твиттере.

Напомним, что игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. Встреча предварительно состоится в апреле.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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staerswimmer23

zg отбегать 120 мин, да ещё за зарплату футболистов - легко. А вот просидеть 120 мин на лавочке, даже за зарплату футболистов - очень сложно!

03:20

zg

Задрали уже вот такие утырки коментить,выйди сам и отбегай возможные 120 мин при -20,потом будешь бла бла разводить,а пока,сопи в тряпочку!

22:43 28 февраля

Спартач и че?

kjgfnf да ставьте технарь и не нойте уже всей рфпл. вы думаете кубок рф это великая ценность . третичный турнир . тебе надо иди и играй. совершенно не нужен такой футбол никому. нет нормального стадиона нет команды в плове и кубке. и все дела. цена контракта любого из футболистом среднего уровня больше чем все призовые за ваш кубок

21:52 28 февраля

kaduly

Свинарне надо разрешить при минусе не играть,а просто пробить пенальти,в манеже конечно.

21:21 28 февраля

nefanat

для кого вообще манежи строили? СЭ, дайте статистику официальных матчей в манежах, и сколько денег на них было потрачено, в рамках перехода на осень-весну!

20:46 28 февраля

kjgfnf

Вообще спуртачам технарь надо ставить и точка.

20:32 28 февраля

акробат

СЭ, ещё чьи шутки напечатаете в качестве новости?

20:09 28 февраля

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