"Тосно" вышел в 1/8 финала Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Тюмень" – "Тосно" завершился победой команды премьер-лиги – 2:1. Дубль в составе гостей оформил полузащитник Максим Палиенко. Коллектив ФНЛ смог ответить лишь точным ударом нападающего Данила Карпова.

Отметим, что в 1/8 финала турнира "Тосно" в гостях сыграет с "Томью".

Кубок России

1/16 финала

"Тюмень" – "Тосно" – 1:2 (0:2)

Голы: Палиенко, 34 (0:1). Палиенко, 38 (0:2). Карпов, 48 (1:2).

"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро, Маслов, Головня (Мурачев, 65), Лешонок, Павленко, Рябокобыленко, Чуканов (Богатырев, 80), Юсупов, Карпов.

"Тосно": Опарин, Сухарев, Буйволов, Абазов, Кутин, Мухаметшин (Казаев, 83), Палиенко (Быстров, 59), Мирзов, Трошечкин, Марков, Мелкадзе (Н.Труич, 90+1).

Предупреждения: Сухарев, 26. Шакуро, 31. Гузь, 44. Кутин, 85.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Еремин, Сафьян (оба – Москва).

20 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".

Кубок России-2017/18. Кто с кем играет