14:16 | Футбол — Олимп Кубок России

"Тосно" в финале Кубка России сыграет в бело-черной форме, "Авангард" - в синей


РФС в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой "Тосно" и "Авангард" выйдут на поле "Волгоград Арены" в финале Кубка России. Полевые игроки команды из Ленинградской области выйдут в черно-белой экипировке, куряне - в синей.

Напомним, финал Кубка России состоится сегодня, 9 мая. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/fbl_match-tosno-avangard-k-275852/

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