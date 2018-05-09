"Тосно" в финале Кубка России сыграет в бело-черной форме, "Авангард" - в синей

РФС в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой "Тосно" и "Авангард" выйдут на поле "Волгоград Арены" в финале Кубка России. Полевые игроки команды из Ленинградской области выйдут в черно-белой экипировке, куряне - в синей.

Напомним, финал Кубка России состоится сегодня, 9 мая. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.