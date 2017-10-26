Сергей Паршивлюк: "Как поражение от "Амкара" может быть закономерным, если у них был один удар в створ?"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк не считает, что результат матча 1/8 финала Кубка России с "Амкаром" (1:1, 9:10 по пенальти). 28-летний россиянин сожалеет, что команда не сумела решить исход встречи в основное время.

– Как может быть результат закономерным, если у "Амкара" был один удар в створ, и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время, – приводит Donnews.ru слова Паршивлюка. – С чем связана череда неудач? Если бы мы знали ответ, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем.

О еврокубках еще рано думать, нужно идти от игры к игре и не загадывать далеко. 28 октября у нас игра со "Спартаком" и нужно выложиться в этом матче. Обе команды будут в равных кондициях.