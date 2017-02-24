Сергей Куликов: Матч "Урал" – "Краснодар" перенесен

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов подтвердил информацию "СЭ" о переносе матча 1/4 финала Кубка России "Урал" – "Краснодар". Матч должен был состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако из-за неготовности поля состоится в Краснодаре.

– В город выезжали две комиссии, смотрели поле, – говорит Куликов. – Оно признано не соответствующим стандартам. Де-юре игра перенесена. Есть вопросы по матчу 18-го тура чемпионата "Урал" – "Амкар", вряд ли к 5 марта мы получим газон. (Сергей ЕГОРОВ)