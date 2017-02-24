Кубковый матч "Краснодара" и "Урала" будет перенесен в Краснодар

Как стало известно "СЭ", матч 1/4 Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром" не состоится в Екатеринбурге. Это связано с очень плохими погодными условиями и неготовностью поля. Резервное поле, которое находится в Тюмени, является синтетическим, что также может негативно сказаться на здоровье футболистов и качестве игры в целом.
Учитывая, что "Краснодару" вскоре предстоят матчи со "Спартаком" в чемпионате и выездная встреча с "Сельтой" в Лиге Европы, последствия могут быть чреваты. В связи с этим матч с "Уралом" в Кубке России будет перенесен в Краснодар на арену "быков".
alur66
А кому болельщики в нашем купленном футболе нужны. ГАЛИЦКИЙ попросил-чинуши сделали. А на клубы типа УРАЛА И его болельщиков они плевали. Ужас что творится в нашем футболе. Совсем все руководители лиги и ведущих клубов обнаглели до предела. А ФК КРАСНОДАР уважал-но после этого дерьма желаю этим скотам только поражений и неудач. Так дела не делаются.
19:05
shpasic
не понял, почему учли только сложности Краснодара, а не желание болельщиков Урала посетить домашнюю игру? почему не дают играть в манеже?
18:57