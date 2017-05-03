Получивший травму головы во время финала Кубка России болельщик находится в больнице

Болельщик, госпитализированный с травмой головы после драки на финальном матче Кубка России по футболу, проходит лечение в одной из больниц Сочи. Напомним, что после игры "Локомотив" – "Урал" (2:0) вспыхнула драка, которую удалось локализовать силами стюардов. Однако один из фанатов в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

– Госпитализированный после драки мужчина с травмой головы – приезжий. Он сейчас проходит лечение в одной из сочинских больниц. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, – приводит РИА Новости слова представителя управления здравоохранения города

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".