Почему билеты на финал Кубка оказались у спекулянтов. Отвечает Шох

Председатель Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох прокомментировал ситуацию с реализацией билетов спекулянтами на матч финала Кубка России "Тосно" - "Авангард".



- Почему перекупщики активно продают десятками билеты на матч финала Кубка России, хотя вы говорили, что распространите их среди ветеранов и в детских домах?



- Мы эти билеты передали, но не 40 тысяч же была квота. По всем заявкам у нас получилось где-то пять тысяч билетов от РФС - это детские школы, футбольный актив, ветераны футбола. Мы все их раздали. Вы понимаете, что много билетов было в свободной раздаче. Куда от этого денешься? К сожалению, везде есть такой "черный" бизнес, как перепродажа билетов - и в Германии, и Испании, и Англии.



- А как продавались остальные билеты?



- Все оставшиеся 35 тысяч билетов распространялись через администрацию области или в свободные руки. Всегда кто-то хочет нажиться на чём-то, тем более, если кто-то получил билет бесплатно. Бывают такие случаи, полностью нигде не решили пока эту проблему. (Арман МКРТЧЯН)

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