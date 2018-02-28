13:12 | Футбол — Олимп Кубок России

На поле в Самаре наносят разметку перед игрой "Крылья Советов" - "Спартак"

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Сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". На данный момент неизвестно, точно ли пройдет встреча – ее могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры.

В данный момент поле на стадионе в Самаре стригут и начинают наносить разметку.

Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры.

Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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pahom-17

можно и сыграть, если все руководство КС выйдет на весь матч в такой же одежде что и футболисты..и еще добавить сидящих тут диванных, которые советуют либо играть ,либо 0-3...а у нас уже совсем рядом важная игра..и потерять ведущих игроков из-за безалаберности РФС и настырности руководителей КС..увольте...будет право отказаться- значит надо этим правом воспользоваться...

14:50

ЗЮК~

Скотство.

14:09

delacrua

ахаха. валенки, варежки, шапки-ушанки... ребят, какой футбол? кто был в самаре зимой, знает какой там влажный морозный ветер, до костей прожигает.

13:56

VentoR

Играть можно! В валенках.

13:51

alex-ls

работники стадиона в валенках! :)

13:18

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