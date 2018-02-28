На поле в Самаре наносят разметку перед игрой "Крылья Советов" - "Спартак"

Сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". На данный момент неизвестно, точно ли пройдет встреча – ее могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры.

В данный момент поле на стадионе в Самаре стригут и начинают наносить разметку.

Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры.

Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.