На поле в Самаре наносят разметку перед игрой "Крылья Советов" - "Спартак"

Сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". На данный момент неизвестно, точно ли пройдет встреча – ее могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры.
В данный момент поле на стадионе в Самаре стригут и начинают наносить разметку.
Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры.
Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Вот так сейчас выглядит поле стадиона. " Металлург". pic.twitter.com/Ni2Npxy6td– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.
Прямо сейчас поле на "Металлурге" стригут и наносят разметку pic.twitter.com/xptca1zU9R– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.
Однозначно такой поляны на "Металлурге" ЗИМОЙ ещё не было pic.twitter.com/OrgnQ0A4Id– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.
pahom-17
можно и сыграть, если все руководство КС выйдет на весь матч в такой же одежде что и футболисты..и еще добавить сидящих тут диванных, которые советуют либо играть ,либо 0-3...а у нас уже совсем рядом важная игра..и потерять ведущих игроков из-за безалаберности РФС и настырности руководителей КС..увольте...будет право отказаться- значит надо этим правом воспользоваться...
14:50
ЗЮК~
Скотство.
14:09
delacrua
ахаха. валенки, варежки, шапки-ушанки... ребят, какой футбол? кто был в самаре зимой, знает какой там влажный морозный ветер, до костей прожигает.
13:56
VentoR
Играть можно! В валенках.
13:51
alex-ls
работники стадиона в валенках! :)
13:18