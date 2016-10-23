Москалев обслужит кубковый матч "Анжи" - "Зенит"

РФС определился с арбитрами на предстоящие матчи 1/8 финала Кубка России. Как сообщает пресс-служба организации, встречу "Анжи" – "Зенит" обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. Матч состоится 27 октября.

Имена арбитров на другие пары 1/8 финала:

26 октября (среда)

"Тосно" – "Динамо": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Терек" – "Уфа": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Амкар" – "Урал": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Енисей" – "Сибирь": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Рубин" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

27 октбря (четверг)

"Крылья Советов" – "Локомотив": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – "Оренбург": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).