Миодраг Божович: "В Кубке нет времени исправить ошибки. Проиграл - до свидания!"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после поражения от "Тамбова" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России принес извинения болельщикам, которые приехали на игру. Черногорский специалист отметил, что соперник больше хотел победить.

- Игра была тяжелой, очень много единоборств и мало хороших моментов, - цитирует официальный сайт "Тамбова" Божовича. - Если у команды, как у нас, не бывает моментов, то как можно забить? Просто мы сегодня очень плохо сыграли. Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали, чтобы посмотреть эту игру.

Кубок - очень серьезное соревнование. Тут, в отличие от чемпионата, нет времени на исправление ошибок. Проиграл - до свидания! Так сегодня и получилось с нами. Думаю, "Тамбов" больше хотел победить, больше бился и выигрывал единоборства. Он заслуженно победил.