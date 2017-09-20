Массимо Каррера: "С Промесом все нормально, повреждения нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в Кубке России клуб ставит перед собой самую высокую задачу. Кроме того, он отметил, что футболист Квинси Промес, замененный у матче с "Кубанью" (2:0), избежал травмы.

- Все матчи очень сложные, даже когда играешь с клубами из низшего дивизиона, "Кубань" играла против нас организованно, это хорошая команда, невнимательно подходить к этой игре было нельзя, - цитирует ТАСС Карреру Конечно, мы ставим цель побелить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи. Промес? С Квинси все нормально, повреждения нет.