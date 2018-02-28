21:10 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Квинси Промес: "Жаль, что игра была отложена"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес выразил сожаление в связи с переносом матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча должна была состояться сегодня, но была перенесена из-за погодных условий.

"Жаль, что игра была отложена. Но даже -18 градусов не могут убрать улыбку с моего лица", - написал Промес в Инстаграме.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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pirogokolja

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:26

genas

обидно...не надо откладывать было..

22:26 28 февраля

crazysun78

Вот видите, а вы говорите морозы не сказываются на здоровье.. )

21:28 28 февраля

Kot, kotoryi

Молодец!

21:17 28 февраля

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