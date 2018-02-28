Квинси Промес: "Жаль, что игра была отложена"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выразил сожаление в связи с переносом матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча должна была состояться сегодня, но была перенесена из-за погодных условий.

"Жаль, что игра была отложена. Но даже -18 градусов не могут убрать улыбку с моего лица", - написал Промес в Инстаграме.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!