10:38 | Футбол — Олимп Кубок России

Комиссия примет решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" за час до игры

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"Крылья Советов" в своем официальном Твиттере сообщили, что возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" определит специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи.

"Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча. Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" будет принято за час до начала игры", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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07770

Летом отогреются и отдохнут.Дурдом полнейший(((

14:18

Уткин за Спартак

Гол, именно поэтому матч состоится. Кстати, буки уже принимают ставки на отмену матча. Кто верит в отмену - есть шанс поднять бабло. За проведение матча кэф 1,05. Значит, матч точно будет.

12:25

Гол еще гол

rhaport, в случае отмены матча им стоит предъявить иск организаторам этого матча по возмещению всех расходов и морального ущерба, в любом случае есть кто-то ответственный за всё это безобразие. Надо чиновников хоть один раз проучить, среди 5000 тысяч неужели не найдутся толковые ребята и не организуют. Смелость города берет, проучите!

12:04

rhaport

5000 болел Спартака за час до начала матча будут уже в Самаре

11:06

Serenky25

Пусть комиссия выйдет в футболках и постоит минут 15.

11:05

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