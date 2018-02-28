Комиссия примет решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" за час до игры

"Крылья Советов" в своем официальном Твиттере сообщили, что возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" определит специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи.
"Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча. Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" будет принято за час до начала игры", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.
Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" - "Спартак" будет принято за час до начала игры– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.
07770
Летом отогреются и отдохнут.Дурдом полнейший(((
14:18
Уткин за Спартак
Гол, именно поэтому матч состоится. Кстати, буки уже принимают ставки на отмену матча. Кто верит в отмену - есть шанс поднять бабло. За проведение матча кэф 1,05. Значит, матч точно будет.
12:25
Гол еще гол
rhaport, в случае отмены матча им стоит предъявить иск организаторам этого матча по возмещению всех расходов и морального ущерба, в любом случае есть кто-то ответственный за всё это безобразие. Надо чиновников хоть один раз проучить, среди 5000 тысяч неужели не найдутся толковые ребята и не организуют. Смелость города берет, проучите!
12:04
rhaport
5000 болел Спартака за час до начала матча будут уже в Самаре
11:06
Serenky25
Пусть комиссия выйдет в футболках и постоит минут 15.
11:05