Комиссия примет решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" за час до игры

"Крылья Советов" в своем официальном Твиттере сообщили, что возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" определит специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи.

"Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча. Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" будет принято за час до начала игры", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.