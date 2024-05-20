«Балтика» и «Зенит» вышли в суперфинал FONBET Кубка России-2023/24. Игра запланирована на 2 июня. Время начала встречи — 18.00 по московскому времени. Место проведения было выбрано ранее — стадион «Лужники» в Москве.

Ключевые события встречи суперфинала Кубка России «Зенит» — «Балтика» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд.

Видеотрансляция игры «Зенит» — «Балтика» бесплатно пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ».

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».