Игорь Гамула: "Ростову" против "Зенита" будет играть легче, чем против "Анжи"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула считает, что ростовчане смогут показать хороший футбол в игре 1/8 финала Олимп – Кубка России с "Зенитом". По его мнению, "Ростов" покажет боевой настрой.

– "Ростову" терять нечего, играть они будут спокойно, против "Зенита" команда покажет хороший футбол, потому что играть против "Зенита" им будет играть гораздо легче, чем против "Анжи" и "Оренбурга", которые закрываются, и их оборону взломать очень тяжело, – цитирует РИА Новости Гамулу. – Наверняка "Зенит" будет… много атаковать, что сделает жизнь "Ростова" полегче. У "Зенита" тяжелый график, и в последнее время они не показывают хорошей игры, но есть результат.

"Зенит" наверняка не в очень хорошем состоянии, я отдаю предпочтение в предстоящей игре "Ростову".

Наверняка Артем Дзюба хочет играть и убеждает руководителей и докторов, что готов и будет играть. Я уверен в том, что он настаивает на том, чтобы играть, он хочет играть и сам просит, чтобы его не убирали. Думаю, с "Ростовом" сыграет. Ростовчане его помнят, любят очень. Наверняка Артем захочет о себе напомнить в этом матче.