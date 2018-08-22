Хузин - о скандальном матче "Луч"- "СКА-Хабаровск": "Во втором тайме вышли собранными, но пенальти..."

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин прокомментировал поражение от "СКА-Хабаровск" (0:2) в матче 1/32 финала Кубка России. Первый мяч в игре в добавленное время первого тайма забил полузащитник Денис Дедечко, на 60-й минуте с пенальти отличился Константин Базелюк.

- В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками, - цитирует пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Хузина. - Дерби есть дерби, и надо выигрывать такие матчи. Если в целом, то сегодня главным персонажем на футбольном поле был судья. Нас подвела реализация. Больше владели инициативой в первом тайме. Пропустили гол в раздевалку – обидно. Во втором тайме вышли собранными, но пенальти…

Ребят я за эту игру поблагодарил. Я обещаю, что в Хабаровске мы дадим бой (26 августа в матче 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. - Прим. "СЭ").

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев досрочно покинул пресс-конференцию после игры с "Лучом".