Григорий Иванов: "Если температура опустится ниже 15 градусов, то, возможно, сыграем со "Спартаком" в манеже"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его команда может провести ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Спартака" в манеже. Это произойдет, если температура опустится ниже 15 градусов.

- Планируем играть 24 февраля со "Спартаком" на "Екатеринбург-Арене", - приводит слова Иванова "Правда УРФО". - Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до минус 15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже.

Но здесь есть еще такой момент. На 27 марта, если мы пройдем "Спартак", запланирован полуфинальный матч Олимп-Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с "Зенитом" и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми – всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на "Екатеринбург-Арене", но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Спартак" и "Урал" сыграли вничью (1:1).

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