Геннадий Орлов: "Возможно, Дзюбу стоило выпускать на матч с "Динамо" раньше"

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" - "Зенит" (3:2 д.в.) отметил, что сине-бело-голубым не хватало мощи в атаке в дополнительное время. По его словам, тренерскому штабу стоило выпустить нападающего Артема Дзюбу раньше.

– Может быть, зря Манчини не включил Кокорина в заявку?

– Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.

– И все-таки игроки "Зенита" – мужики, раз вернулись в игру после 0:2?

– Молодцы. Но чуть-чуть не хватило. Возможно, Дзюбу стоило выпустить пораньше. Не хватало мощи в атаке в дополнительное время. Вышел он, наверное, поздновато, после третьего гола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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