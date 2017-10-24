Фернанду: "На моей позиции в сборной Бразилии большая конкуренция"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против одноименной команды из Нальчика отметил, что не исключает своего вызова в сборную Бразилии, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек также добавил, что на его позиции в национальной команде большая конкуренция.

– Вы забили гол "Ливерпулю", хорошо выглядели против "Севильи". Это может привлечь внимания тренера сборной Бразилии?

– На моей позиции большая конкуренция. Есть ребята из чемпионата Англии, Испании. Но в то же время я вижу, что тренер контактирует с Жулиану, играющим в Турции, с Тайсоном, выступающим на Украине. Значит, все возможно.

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

"Спартак" перед Нальчиком. Онлайн из Тарасовки // Полностью интервью Фернанду