Фанату "Крыльев Советов" запретили посещать спортивные соревнования на 3 года

Болельщику "Крыльев Советов" запретили посещать спортивные соревнования на 3 года, сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани. Такое решение было принято за правонарушения, которые были допущены во время матча 1/8 финала Кубка России против "Рубина" (2:1).

Поединок состоялся 25 октября в столице Татарстана. 29-летний фанат из Новокубышевска сжег шарф "Рубина". Кроме запрета, он был арестован на 12 суток.

Всего полиция задержала 13 болельщиков самарской команды за беспорядки до и во время игры. Трое фанатов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, получили 14 суток ареста. Еще шестеро были арестован на срок от 5 до 7 суток за драку. Два человека получили штраф в размере 1000 рублей.