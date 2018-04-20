Денис Глушаков: "Если бы я не пошел бить пенальти, то назвали бы трусом"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что мог оказаться героем полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, 4:5 по пенальти), если бы реализовал момент на 120-й минуте. Полузащитник не реализовал пенальти в послематчевой серии.

- Не забил пенальти, закончился матч, проиграли. Подошел к болельщикам, поблагодарил за матч, извинился, - заявил Глушаков в эфире передачи "Foot'больные люди". - Зашел в раздевалку, перед ребятами извинился, пошел в душ и молча пошел к журналистам. Я ни с кем не разговаривал, ни у кого не спрашивал - надо идти или не надо. Такой вот крик души, и я считаю это правильно.

Все взрослые люди, все понимают футбол. Глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был. Не забил пенальти - вся вина на мне. Но это футбол, здесь палка о двух концах. Допустим, забей момент на 120-й минуте - носили бы на руках и говорили: "Вот, вернулся Глушаков - это похороны. Любим, ценим". Не забиваешь момент - не то, чтобы враг... Это похороны, но с другой стороны. Ты враг или не враг, не знаю. Когда пенальти не забиваешь, будут говороить, что вот такой-сякой.

Тот же момент с пенальти. Если бы я не пошел его бить, то сказали бы, что испугался. Например, Зобнин или Кутепов, кто-то моложе меня пошел бы бить и не забил, сказали бы, что Глушаков трус, отправил молодых и не пробил.

Вот такая была жизнь после матча. Уехал, уединился. Близкие люди рядом были - посидели, пообщались. Конечно, бессоная ночь была.