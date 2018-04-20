16:55 20 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

Денис Глушаков: "Если бы я не пошел бить пенальти, то назвали бы трусом"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что мог оказаться героем полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, 4:5 по пенальти), если бы реализовал момент на 120-й минуте. Полузащитник не реализовал пенальти в послематчевой серии.

- Не забил пенальти, закончился матч, проиграли. Подошел к болельщикам, поблагодарил за матч, извинился, - заявил Глушаков в эфире передачи "Foot'больные люди". - Зашел в раздевалку, перед ребятами извинился, пошел в душ и молча пошел к журналистам. Я ни с кем не разговаривал, ни у кого не спрашивал - надо идти или не надо. Такой вот крик души, и я считаю это правильно. 

Все взрослые люди, все понимают футбол. Глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был. Не забил пенальти - вся вина на мне. Но это футбол, здесь палка о двух концах. Допустим, забей момент на 120-й минуте - носили бы на руках и говорили: "Вот, вернулся Глушаков - это похороны. Любим, ценим". Не забиваешь момент - не то, чтобы враг... Это похороны, но с другой стороны. Ты враг или не враг, не знаю. Когда пенальти не забиваешь, будут говороить, что вот такой-сякой. 

Тот же момент с пенальти. Если бы я не пошел его бить, то сказали бы, что испугался. Например, Зобнин или Кутепов, кто-то моложе меня пошел бы бить и не забил, сказали бы, что Глушаков трус, отправил молодых и не пробил.  

Вот такая была жизнь после матча. Уехал, уединился. Близкие люди рядом были - посидели, пообщались. Конечно, бессоная ночь была.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=XsEEYt9RTXY

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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sdf_1

suff1x 22:24 Чушь не неси. Глушаков - капитан команды. На нём двойная, а то и тройная ответственность за результат. Иначе, зачем командам вообще капитаны нужны?

22:34 20 апреля

suff1x

все верно, только дауны могут винить в проигрыше одного игрока. проиграла вся команда, во многом потому, что не учатся на своих ошибках. или подзабыли первый круг чемпионата. где-то и каррера чуть упустил нити. но без падений, не бывает взлетов. удачи, капитан, не вешай нос!

22:24 20 апреля

waleriy

Причём тут этот матч, глушак целый год дурака валяется, празднует чемпионство, выбивает контракт, устроил в команде опг, все что угодно , но только не игрой. Специально смотрел игру глушака в проигранном матче на кубок: очень мало ттд, ошибка на ошибке и пустой бег трусцой по полю. За это он получает несколько миллионов евро.

19:41 20 апреля

bvb1987

дношакович хорош оправдываться

19:10 20 апреля

sailor1990

Забивать надо в основное время, тогда и пенальти бы не понадобились

18:55 20 апреля

rustov

Даже великие промазывали (Баджо - 1994, Шевченко -2007?)

18:10 20 апреля

defender_8

Нормальная реакция не неудачи. Вспоминается Стрельцов после матча со сборной Венгрии в 68 году. Уж как его не костерил Сов Спорт, а он вопреки околофутбольным мудакам стал лучшим футболистом страны.

18:07 20 апреля

Пиитерец

Островзаячий=== Статейки в СЭКСе - это временная, оперативная мера: Игорьяклич щас в три смены долбит новую повесть о настоящем человеке "Капитан с нашего села".

18:05 20 апреля

Островзаячий

СпортЭкспрессовская машина пропаганды в действие. Все системы работают нормально. Глушаков : Такой вот крик души, и я считаю это правильно. Уехал, уединился_________Взял гитару в руки и пел песню Ваше благородие госпожа удача. Для кого ты добрая...

17:55 20 апреля

Джин Игнатов

Еще никого не признавали трусом , если игрок отказывался бить пенальти !!! Можно было просто сознаться что есть сомнения в пробитии ! Поэтому пусть бьет тот , у кого нервы в порядке !! Шенок !

17:25 20 апреля

ЗЮК:

Не уверен-не бей.При чём здесь трусость?В этом сезоне вообще перестал играть,зато актёром стал.Лодырь.

17:23 20 апреля

alex-ls

Великая смелость признаться и себе и другим, что сегодня ты слаб и уступить право играть другим

17:15 20 апреля

Prometheus1983

А так-герой!

17:11 20 апреля

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