Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом в матче с "Уралом"

28 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" - "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Краснодар". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,59 – Н 3,78 – П2 1,46

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-4, 12 – 19.

Результаты последних матчей