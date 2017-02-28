13:30 | ФУТБОЛ — Кубок России

Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом в матче с "Уралом"

"Урал" - "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ
"Урал" - "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ
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28 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" - "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Краснодар". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,59 – Н 3,78 – П2 1,46              

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-4, 12 – 19.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

10 августа 2014 года

Чемпионат РФПЛ

"Урал" - "Краснодар"

1:1

13 марта 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Краснодар" - "Урал"

1:1

21 сентября 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Урал" - "Краснодар"

3:1

10 апреля 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Краснодар" - "Урал"

6:0

20 ноября 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Краснодар" - "Урал"

3:0
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