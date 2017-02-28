Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом в матче с "Уралом"

28 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" - "Краснодар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Краснодар". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,59 – Н 3,78 – П2 1,46
Трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".
Прямая трансляция матча "Урал" - "Краснодар" 28 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-4, 12 – 19.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" - "Краснодар"
|
1:1
|
13 марта 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Краснодар" - "Урал"
|
1:1
|
21 сентября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" - "Краснодар"
|
3:1
|
10 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Краснодар" - "Урал"
|
6:0
|
20 ноября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Краснодар" - "Урал"
|
3:0