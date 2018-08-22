Барнаульское "Динамо" выиграло у "Томи" в Кубке России

"Динамо" из Барнаула вышло в 1/16 финала Кубка России. В матче 1/32 финала бело-голубые в серии пенальти одолели "Томь".

Кубок России

1/32 финала

"Динамо" (Барнаул) - "Томь" (Томск) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:4

"Динамо": Карюкин (Трубин, 120), Нестеренко, Овсянников (Гребенкин, 112), Полковников, Хмелевский, Житников, Ершов, Погребан, Шибаев (Дильмухаметов, 90+3), Завьялов (Аксенов, 85), Липин.

"Томь": Шафинский, Тен, Тлупов, Лисинков, Клещенко, Мануйлов, Ставпец (Гвинейский, 76), Фомин (Шалаев, 68), Калинский, Макурин (Крапухин, 60), Сасин (Зуйков, 105).

Предупреждения: Мануйлов, 18. Тлупов, 72.

Судья: САФЬЯН (Москва).

22 августа. Барнаул. Стадион "Динамо".