Артур Григорьянц: "Ари - зачинщик драки, но большего наказания мы ему дать не могли"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в массовой драке футболистов на финале Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0) зачинщиком был форвард столичного клуба Ари. Также он отметил, что организация дала футболисту максимальное наказание.

– Мы пытались понять, оскорблял ли Фернандеш Фидлера, – сказал Григорьянц. – Судя по его словам, он сказал на английском что-то вроде "Что ты творишь?" Фидлеру послышался мат. Словесная перепалка переросла в конфликт, но если бы в этот момент не подбежал Ари, все могло закончиться спокойнее. Можно говорить о том, что именно Ари – зачинщик. Можно ли было дать ему более серьезное наказание? Нет, это максимум по регламенту. Даже штраф не предусмотрен. Работаем с тем регламентом, который есть. Возможно, стоит внести какие-то дополнения. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

КДК дисквалифицировал Фидлера, Манучаряна и Ари на 6 матчей Кубка России