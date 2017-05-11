КДК дисквалифицировал Фидлера, Манучаряна и Ари на 6 матчей Кубка России

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого глава организации Артур Григорьянц вынес решение по поводу матча финала Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0). Напомним, что в конце встречи состоялась массовая драка между футболистами.

– По финалу Кубка России было большое представительство, - сказал Григорьянц. - Комиссар матча Куликов, судья Николаев. От "Урала" были Фидлер и Манучарян. От "Локомотива" помощник президента Городов, игроки Фарфан, Ари, Фернандеш. Куликов высоко отметил организацию матча. Мы заслушали судью, параллельно рассматривали видеозапись. Плюс высказывались участники эпизодов. Как началась потасовка, кто дрался, кто разнимал и так далее. Изучили каждую деталь.

Футболисты, все без исключения, выразили сожаление, что допустили подобное. Признали, что такие действия не красят футбол. каждый извинился. Игроки "Урала" извинились перед Фарфаном. Фидлер сказал, что только на записи увидел, что его ударил не он, а Ари. Перед Ари Фидлер извиняться не стал. Непосредственно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Фарфан, скорее, старался остановить происходящее.

На вопрос, почему Фарфан получил красную карточку, судья отметил, что разобраться в ситуации было сложно. "Локомотив" просил не применять к своим футболистам санкций за драку.

Решение в итоге следующее: Фидлер, Манучарян, Ари дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России каждый. К Фарфану дополнительных санкций не применено, кроме автоматической дисквалификации на 1 игру.

За пиротехнику "Локомотив" оштрафован на 60 тысяч рублей, за массовое появление посторонних на поле - 30 тысяч рублей. За неподобающее поведение команд (по два удаления) "Урал" и "Локомотив" - по сто тысяч рублей. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и полузащитником "Локо" Мануэлом Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в драку с участием капитана уральцев, Эдгара Манучаряна, Ари и Джефферсона Фарфана. Главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил всех четырех за потасовку.В протоколе матча их действия оценены как "агрессивное поведение за драку". Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну за участие в массовой драке грозило по шесть матчей дисквалификации, таким образом, футболисты получили максимальное наказание от КДК. Отметим, что санкции распространяются исключительно на Кубок России.