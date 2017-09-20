Александр Мостовой: "Не вижу причин, чтобы "Спартак" не одолел "Кубань"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" заявил, что верит в победу красно-белых над "Кубанью"​ в 1/16 финала Кубка России. Также он отметил, что у московской команды состав значительно выше классом.

– Кубок – последний шанс для Карреры спасти сезон?

– После игры с "Тосно" меня многие спрашивали относительно будущего Карреры. За 10 минут до конца игры при счете 2:0 "Спартак" находился недалеко от призовых мест. И вот даже перед матчем на Кубок вопрос про тренера… Считаю не совсем логичным, что все шишки сваливаются на Карреру.

– Как атмосфера в команде скажется на кубковой встрече с "Кубанью"?

– Не вижу причин, чтобы "Спартак" не одолел "Кубань", которая неважно идет в ФНЛ. Хотя именно в кубковых матчах происходят сюрпризы, и команды ниже рангом выбивают фаворитов. На мой взгляд, шансы 60 на 40 в пользу красно-белых, состав которых значительно выше классом и разнообразнее. Каррера – опытный футболист и тренер, и наверняка старается исправить сложившуюся ситуацию. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч 1/16 финала Кубка России "Кубань" - "Спартак" состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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