Александр Григорян: "Судьи отыгрались на "СКА" в матче с Рубином"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян после выездного поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Рубина" (0:1) отметил, что ошибки арбитра носили тотальный характер в одностороннем порядке. По словам специалиста, команда была достойна победы не меньше казанцев.
– На результат сегодняшней игры повлиял арбитр, - приводит официальный сайт "Рубина" слова Григоряна. - Он допустил грубейшие ключевые ошибки, которые повлияли на исход игры. Первая ошибка – должна была быть вторая желтая карточка Виталию Устинову. В начале игры был фол против Карасева со стороны Эльмира Набиуллина, который повлек разрыв связки у нашего игрока. Игрок соперника даже не получил желтую карточку.
Если сравнивать фол со стороны Киреева на красную карточку, то становится понятно, что ошибки арбитра носили тотальный характер в одностороннем порядке. Тем не менее, наша команда проявила характер, но не сохранила концентрацию до последней минуты.
Обидно пропускать на 118-й минуте, но теперь надо думать о том, как нам восстанавливаться. Этим костяком нам играть следующий тур, который состоится уже через три дня, а нам добираться более суток. Поздравить "Рубин с победой не могу, потому что считаю, что мы были не менее достойны победы, чем хозяева поля.
– Не считаете, что судейство связано с той историей, которая была в Грозном?
– Ну, конечно, судьи "отмазались". Это называется "отмазались", отыгрались на нас.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6302-havier-grasiya-my-sdelali-esche-odin-shag-k-finalu
Птицuk
При чём тут уровень свистунов? Умеют они судить, иначе бы не судили в Европе, причем не всегда - плохо. Проблема в том, что в отличие от Европы им УКАЗЫВАЮТ, в какую сторону свистеть, и они не могут отказаться! Ну финансируется весь наш судейский корпус Газпромом, вот и весь сказ! Примечательно, что когда Газпром отказался при Толстых финансировать РФС, тренера сборной Капелло, которого САМ ЖЕ и нанял!!!, то финансировать судейский департамент он НЕ отказался! :-) И Зенит конечно стал чемпионом! Ну и при чём тут бедные судьи - кто-то из вас стал бы замечать нарушение Правил Кришито на месте Иванова, если благодетель сидит на трибуне и после игры доволен, говоря - что всё - как надо, победил сильнейший! Все говорят - скандал, судью отстранили, глава департамента ушел из-за позора, а Миллер- "Победил сильнейший"! Вот вам и коМпьютер.
00:41
Птицuk
mihalychgold 00:13 ------------------------- в первом тайме - да! Во втором было полное доминирование с десятком ударов в створ, несколькими спасениями Лунева и непоставленым пенальти. В конце когда все пошли вперед и раскрылись, да, Уфа имела тоже несколько опасных моментов.
00:30
karlikf1
По опросу: какой компьютер, вы что! Ладно летом, а если в ноябре, декабре, в марте будем по два с половиной часа сидеть морозить задницы, когда свистуны начнут по требованию команд бегать туда-сюда кино смотреть или ждать "помощи друга". Не надо никаких комп-ров, на западе же обходятся без этого. Может лучше нашим свистунам стоит заняться повышением своего уровня?
00:30
mihalychgold
Vader И на вскидку, мне реально интересно, давай хоть один мачт где Спартак проиграл по делу, а то смотрю как не проиграют, всё у них кто-то виноват, ущербные, блин__________________________ Уфе по делу проиграли Там действительно Спартак мёртвый был
00:13
sb1006
... мы были не менее достойны победы, чем хозяева поля. /// Если не брать во внимание, что 80 % игрового времени проходило на половине поля СКА (в штрафной стоял не автобус, а целый бронепоезд) и соотношение голевых моментов было 10 к 1 в пользу "Рубина", то действительно Григорян прав.
23:49 26 октября
Vader
Меркатор Конечно нет, кубок на то и кубок, что там шанс у каждого... много шансов у Енисея после домашнего 2-1 в Москве с ЦСКА? или у того же Хабаровска после домашнего 1-0? Ты же первый завоешь когда твой Спартак вынужден будет играть 2 матча с условным Лучом и Хабаровском, а после этого допустим с ЦСКА или Зенитом в чемпе... И на вскидку, мне реально интересно, давай хоть один мачт где Спартак проиграл по делу, а то смотрю как не проиграют, всё у них кто-то виноват, ущербные, блин...
23:40 26 октября
Exsorsist
Григорян всеми силами рвется тренировать кого то в РПФЛ (все равно кого). Для этого все средства хороши, лишь бы свой имидж поднять.
23:34 26 октября