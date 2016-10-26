Александр Григорян: "Судьи отыгрались на "СКА" в матче с Рубином"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян после выездного поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Рубина" (0:1) отметил, что ошибки арбитра носили тотальный характер в одностороннем порядке. По словам специалиста, команда была достойна победы не меньше казанцев.

– На результат сегодняшней игры повлиял арбитр, - приводит официальный сайт "Рубина" слова Григоряна. - Он допустил грубейшие ключевые ошибки, которые повлияли на исход игры. Первая ошибка – должна была быть вторая желтая карточка Виталию Устинову. В начале игры был фол против Карасева со стороны Эльмира Набиуллина, который повлек разрыв связки у нашего игрока. Игрок соперника даже не получил желтую карточку.

Если сравнивать фол со стороны Киреева на красную карточку, то становится понятно, что ошибки арбитра носили тотальный характер в одностороннем порядке. Тем не менее, наша команда проявила характер, но не сохранила концентрацию до последней минуты.

Обидно пропускать на 118-й минуте, но теперь надо думать о том, как нам восстанавливаться. Этим костяком нам играть следующий тур, который состоится уже через три дня, а нам добираться более суток. Поздравить "Рубин с победой не могу, потому что считаю, что мы были не менее достойны победы, чем хозяева поля.

– Не считаете, что судейство связано с той историей, которая была в Грозном?

– Ну, конечно, судьи "отмазались". Это называется "отмазались", отыгрались на нас.