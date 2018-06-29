Александр Алаев: "1/4 и 1/2 Кубка России теперь будут проводиться по двухматчевой системе"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что на исполкоме организации было принято решение проводить 1/4 и 1/2 финала Кубка России по двухматчевой системе. Заседание исполкома прошло в пятницу в Москве.

- Последний исполком был месяц назад. Главная цель этого исполкома - утверждение регламентов, участников лиг - за исключением второго дивизиона. Матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России с нового сезона будут проводиться по двухматчевой системе. Предложение "Краснодара" было рассмотрено и утверждено РФС, - сказал Алаев.

Ранее в 1/4 и 1/2 финала команды проводили по одной игре. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)