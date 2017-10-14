Жоаузинью: "Краснодар" заслуживал победу, но не повезло"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что его команда психологически подсела после сегодняшнего поражения, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек также добавил, что краснодарцы заслуживали победу.

– Впечатления нехорошие, – сказал Жоаузинью. – Мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло. Не забили, но это бывает в футболе. Переживаем за это – третье поражение подряд у нас.



– Психологически команда подсела или физически?



– Нет, физически команда готова. Может, чуть-чуть психологически из-за этого поражения.



– Как считаете, счет по игре?



– Я считаю, что нет. Мы заслуживали победу, но не повезло.



– "Краснодар" создавал моменты за счет индивидуальных действий игроков. Вы согласны, что нет командной игры?



– Нет. Я думаю, команда есть, и моменты создавались не только за счет индивидуальных действий игроков.



– На ваш взгляд, за счет чего игра раскрылась во втором тайме?



– Причина одна – мы проигрывали, нам надо было побеждать.



– Какая сейчас атмосфера в коллективе?



– Всегда позитивная атмосфера. Мы двигаемся дальше, у нас еще есть матчи, и нам надо в них побеждать.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА