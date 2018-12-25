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Жена Жиркова рассказала, за что любит Мальдивы. Фото прилагается

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Супруга полузащитника "Зенита"  Юрия Жиркова Инна в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена во время отдыха на Мальдивах.

Я так люблю Мальдивы, не нужно краситься, носить туфли на каблуках, такой расслабляющий отдых, будто в другом мире. Просыпаешься под шум воды. Перелет тяжелый, но оно того стоит. Надеюсь, в следующим году обязательно вернемся, но с детьми. Хочу всей семьей поехать на рыбалку. Говорят, она тут очень интересная. Кто был на Мальдивах? Какой отель посоветуете? - написала Инна Жиркова в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я так люблю мальдивы , не нужно краситься , носить туфли на каблуках ,такой расслабляющий отдых , будто в другом мире . Просыпаешься под шум воды. Перелёт тяжелый ,но оно того стоит . Надеюсь в следующим году обязательно вернёмся , но с детьми . Хочу всей семьёй поехать на рыбалку 😁Говорят она тут очень интересная ))))Кто был на Мальдивах? Какой отель посоветуете?

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 25 Дек 2018 в 4:56 PST

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