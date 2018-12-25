Жена Жиркова рассказала, за что любит Мальдивы. Фото прилагается

Супруга полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова Инна в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена во время отдыха на Мальдивах.

- Я так люблю Мальдивы, не нужно краситься, носить туфли на каблуках, такой расслабляющий отдых, будто в другом мире. Просыпаешься под шум воды. Перелет тяжелый, но оно того стоит. Надеюсь, в следующим году обязательно вернемся, но с детьми. Хочу всей семьей поехать на рыбалку. Говорят, она тут очень интересная. Кто был на Мальдивах? Какой отель посоветуете? - написала Инна Жиркова в своем Инстаграме.

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