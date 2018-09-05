"Зенит" пригласил Басту на концерт на стадион "Санкт-Петербург"

"Зенит" пригласил известного рэпера Басту на концерт, который состоится 23 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Фестиваль уличной музыки пройдет за два часа до матча 8-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".

"Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" - "Локо", - говорится в сообщении питерцев в Твиттере.

Ранее "Ростов" выразил недовольство тем, что на 29 сентября на "Ростов Арене" состоится концерт Басты. В клубе заявили, что раздумывают над тем, чтобы отказаться от использования этого стадиона из-за того, что после концерта может быть испорчен газон. Ростовчане проведут следующий после концерта матч 6 октября - против "Оренбурга".

Сам рэпер заявил, что ради "Ростова" готов отменить концерт, а также предложил клубу "не придумывать причины и оправдания собственных неудач". Донской клуб предложил изменить дату мероприятия, заверив, что уважает творчество Басты.