Зе Луиш: "На матче с "Краснодаром" было жарче, чем в Кабо-Верде"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после победы над "Краснодаром" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) отметил, что на игру команды повлияла жара. Форвард вышел на замену и стал автором единственного мяча.
- Я очень нервничал, думал о том, чтобы поскорее выйти на поле и помочь команде, - сказал Зе Луиш.
- Погода была, как в Кабо-Верде?
- Думаю, даже жарче было.
- Чувствовали себя почти как дома?
- Ине было тяжело так же, как и российским игрокам. Я давно дома не был, привык к русскому климату.
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