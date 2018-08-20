Зе Луиш: "На матче с "Краснодаром" было жарче, чем в Кабо-Верде"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после победы над "Краснодаром" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) отметил, что на игру команды повлияла жара. Форвард вышел на замену и стал автором единственного мяча.

- Я очень нервничал, думал о том, чтобы поскорее выйти на поле и помочь команде, - сказал Зе Луиш.

- Погода была, как в Кабо-Верде?

- Думаю, даже жарче было.

- Чувствовали себя почти как дома?

- Ине было тяжело так же, как и российским игрокам. Я давно дома не был, привык к русскому климату.

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