19:18 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш: "На матче с "Краснодаром" было жарче, чем в Кабо-Верде"


Нападающий "Спартака"  Зе Луиш после победы над "Краснодаром" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) отметил, что на игру команды повлияла жара. Форвард вышел на замену и стал автором единственного мяча.

- Я очень нервничал, думал о том, чтобы поскорее выйти на поле и помочь команде, - сказал Зе Луиш.

- Погода была, как в Кабо-Верде?

- Думаю, даже жарче было. 

- Чувствовали себя почти как дома? 

- Ине было тяжело так же, как и российским игрокам. Я давно дома не был, привык к русскому климату.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/videos/20603316/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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