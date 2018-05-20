За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин - лидеры

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Рубина" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".
Лидеры по итогам голосования десяти команд
117 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
115 – Федор СМОЛОВ Краснодар
74 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
71 – Квинси ПРОМЕС Спартак
42 – Александр КОКОРИН Зенит
После голосования "Рубина" Смолов отстает от Фернандеша всего на два очка, в борьбе за третье место Головин опережает Промеса. Камболов считает лучшим игроком чемпионата Джанаева, Кузьмин – Акинфеева.
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим