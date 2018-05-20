За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин - лидеры

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Рубина" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".​

За кого голосовали игроки "Рубина". Фото "СЭ"

Итоги голосования игроков "Рубина". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования десяти команд

117 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

115 – Федор СМОЛОВ Краснодар

74 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА

71 – Квинси ПРОМЕС Спартак

42 – Александр КОКОРИН Зенит

После голосования "Рубина" Смолов отстает от Фернандеша всего на два очка, в борьбе за третье место Головин опережает Промеса. Камболов считает лучшим игроком чемпионата Джанаева, Кузьмин – Акинфеева.

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