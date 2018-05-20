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За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин - лидеры

Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" За кого голосовали игроки "Рубина". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Рубина". Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Рубина" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".

За кого голосовали игроки "Рубина". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Рубина". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Рубина". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Рубина". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования десяти команд
117 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
115 – Федор СМОЛОВ Краснодар
74 Александр ГОЛОВИН ЦСКА
71 Квинси ПРОМЕС Спартак
42 Александр КОКОРИН Зенит

После голосования "Рубина" Смолов отстает от Фернандеша всего на два очка, в борьбе за третье место Головин опережает Промеса. Камболов считает лучшим игроком чемпионата Джанаева, Кузьмин – Акинфеева.

Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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