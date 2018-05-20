Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "СКА-Хабаровск" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".
Лидеры по итогам голосования 11 команд
132 – Федор СМОЛОВ Краснодар
130 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
82 – Квинси ПРОМЕС Спартак
77 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
42 – Александр КОКОРИН Зенит
СКА возвращает лидерство Смолову, Фернандеш отстает всего на два очка. Канунников включил в тройку Вернблума, Наваловский – Довбню.
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
- Александр Кокорин
- СКА-Хабаровск
- Федор Смолов
- Квинси Промес
- Александр Головин
- Мануэл Фернандеш (футболист)