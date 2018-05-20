Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "СКА-Хабаровск" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".​

За кого голосовали игроки "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"

Итоги голосования игроков "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 11 команд

132 – Федор СМОЛОВ Краснодар

130 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

82 – Квинси ПРОМЕС Спартак

77 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА

42 – Александр КОКОРИН Зенит

СКА возвращает лидерство Смолову, Фернандеш отстает всего на два очка. Канунников включил в тройку Вернблума, Наваловский – Довбню.

Как голосовали игроки "Амкара"

Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова

Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина

Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры

Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

"Ростов" считает Смолова лучшим

За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры