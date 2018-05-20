15:00 | Футбол — РФПЛ

Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" За кого голосовали игроки "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "СКА-Хабаровск" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".

За кого голосовали игроки "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "СКА-Хабаровск". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 11 команд
132 – Федор СМОЛОВ Краснодар
130 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
82 – Квинси ПРОМЕС Спартак
77 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
42 – Александр КОКОРИН Зенит

СКА возвращает лидерство Смолову, Фернандеш отстает всего на два очка. Канунников включил в тройку Вернблума, Наваловский – Довбню.

Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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