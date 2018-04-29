За что Матюнин удалил игрока "Тосно"?

Решение арбитра Алексея Матюнина удалить на 26-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Ростов" – "Тосно" (2:0) игрока гостей Александра Макарова вызвало неоднозначные оценки экспертов "СЭ".

Первое предупреждение на 2-й минуте вынесено правильно – по этому "горчичнику" споров нет. А вот со второй дисциплинарной санкцией (еще одной желтой карточкой) согласны не все. Одни считают, что Макаров действовал грубо и безрассудно и заслужил такое наказание. Другие полагают, что достаточно было наказать его штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)

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