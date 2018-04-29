21:45 | Футбол — РФПЛ

За что Матюнин удалил игрока "Тосно"?

Алексей МАТЮНИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Алексей МАТЮНИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Решение арбитра Алексея Матюнина удалить на 26-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Ростов""Тосно" (2:0) игрока гостей Александра Макарова вызвало неоднозначные оценки экспертов "СЭ".

Первое предупреждение на 2-й минуте вынесено правильно – по этому "горчичнику" споров нет. А вот со второй дисциплинарной санкцией (еще одной желтой карточкой) согласны не все. Одни считают, что Макаров действовал грубо и безрассудно и заслужил такое наказание. Другие полагают, что достаточно было наказать его штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)

"Матюнин - молодец!" Парфенов раскритиковал арбитра после поражения от "Ростова" // 
Дмитрий Парфенов: "Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза..."

Ростов - Тосно

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Юный Люцифер

А подкат сзади разве не должен желтой карточкой наказываться? Матюнин абсолютно прав и в первом случае, и во втором

21:52

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