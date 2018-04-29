21:06 | Футбол — РФПЛ

"Матюнин - молодец!" Парфенов раскритиковал арбитра после поражения от "Ростова"

Дмитрий ПАРФЕНОВ. Фото Фото - Дарья ИСАЕВА., "СЭ"
Дмитрий ПАРФЕНОВ. Фото Фото - Дарья ИСАЕВА., "СЭ"
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Главный тренер "Тосно"  Дмитрий Парфенов посетовал на удаление в матче 28-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2). Его команда оказалась в меньшинстве уже на 26-й минуте.

– Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Парфенов. – Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие. А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное.

"Ростов" – "Тосно": дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам 

Ростов - Тосно

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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howard

Да, согласен, симпатичная команда. Куда и зачем ушли Марков и Заболотный.

21:53

майор99

Свистулько молодец, за 25 минут игру сделал. Больше всего я ржал, когда он после 2:0 стал свистеть в одну сторону-в пользу "Тосно",типа "я беспристрастный и даже супротив Карпуши пойтить можу" ))))))

21:20

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