"Матюнин - молодец!" Парфенов раскритиковал арбитра после поражения от "Ростова"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов посетовал на удаление в матче 28-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2). Его команда оказалась в меньшинстве уже на 26-й минуте.

– Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Парфенов. – Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие. А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное.

"Ростов" – "Тосно": дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам