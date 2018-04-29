Дмитрий Парфенов: "Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза..."

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов считает, что судья принимал несправедливые решения в матче 28-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2). С 26-й минуте "Тосно" играл в меньшинстве.

– Ростов с победой, прекрасная атмосфера, отличный стадион, замечательные болельщики. Только порадоваться за них можно.

– В ситуации, в которой оказалась ваша команда, что беспокоит вас больше – "физика" или необходимость концентрации на двух турнирах сразу?

– У нас достаточно времени восстанавливаться. И есть возможность проявить себя для тех, кто ждал своей очереди. Хотел поблагодарить ребят за игру и самоотдачу, мы будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал. Это безобразие уже три тура творится. Пусть зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза...

– Что именно не понравилось в судействе?

– Я сказал уже, что мурыжить одно и то же. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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