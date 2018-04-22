Юрий Семин: "Я тоже переживаю из-за потери очков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что если бы его команда не теряла очки, то чемпионат был бы не интересный.

– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

– Арбитр должен бил убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по восемь-десять.

– За десять минут до конца второго тайма вы что-то высказали Алексею Миранчуку. Что ему сказали?

– Это наше личное. Игровая ситуация.

– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы не интересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

– Переживаний по поводу потери очков нет?

– У всех, кто болеет, за "Локомотив" есть переживания. У меня в том числе.

– Что с Чорлукой?

– Это к докторам вопрос.

– Сегодня не сыграл Ари. Почему?

– В прошлый раз, когда он играл, и мы его поменяли, был вопрос: почему поменяли. Сейчас спрашиваете, почему не играл. Эдер и Фарфан играли, поэтому он и не вышел на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)