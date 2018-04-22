Юрий Семин: "Я тоже переживаю из-за потери очков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что если бы его команда не теряла очки, то чемпионат был бы не интересный.
– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?
– Арбитр должен бил убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по восемь-десять.
– За десять минут до конца второго тайма вы что-то высказали Алексею Миранчуку. Что ему сказали?
– Это наше личное. Игровая ситуация.
– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?
– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы не интересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.
– Переживаний по поводу потери очков нет?
– У всех, кто болеет, за "Локомотив" есть переживания. У меня в том числе.
– Что с Чорлукой?
– Это к докторам вопрос.
– Сегодня не сыграл Ари. Почему?
– В прошлый раз, когда он играл, и мы его поменяли, был вопрос: почему поменяли. Сейчас спрашиваете, почему не играл. Эдер и Фарфан играли, поэтому он и не вышел на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Уфа
- Ведран Чорлука
- Алексей Миранчук
waleriy
Кирдык локомотиву. Не чемпионский график
23:28 22 апреля
Mi2s
в дом престарелых вместе с петушком срочно! Порожняки лигоевропские.
22:40 22 апреля
Mickle
Из всех НАХЛЕБНИКОВ от российского футбола ЛОКОМОТИВ БОЛЬШЕ ВСЕХ ДОСТОИН СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ!!!
22:35 22 апреля